- "La legalizzazione della cannabis, il ddl Zan e la tassa di successione, neanche i visitors hanno un programma del genere". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in riferimento alle proposte di governo del Partito democratico. (Rer)