Roma 2021: Meloni, Gualtieri e Calenda difendono interessi Europa e non città

- "Gualtieri nel piano del Pnrr del governo Conte ha messo zero euro per Roma. Ma purtroppo abbiamo avuto troppi ministri italiani più attenti a difendere gli interessi europei, Gualtieri è uno di questi. Di Calenda basta ricordare quando aveva detto se mi candidassi a Roma sarei un cialtrone". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, riferendosi ai due sfidanti Roberto Gualtieri per il centrosinistra e Carlo Calenda per Azione.(Rer)