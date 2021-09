Russia: elezioni Duma, affluenza al 73-80 per cento nel voto elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza totale al voto elettronico per il rinnovo della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento) in corso in sette regioni si attesta attualmente fra il 73 e l’80 per cento. Lo ha annunciato un membro della Commissione elettorale centrale russa (Cec), Pavel Andreev, durante un briefing con la stampa. Il voto alla Duma e altre elezioni si svolge quest'anno dal 17 al 19 settembre. La Duma di Stato è eletta per un mandato di cinque anni con un sistema elettorale misto: 225 deputati sono eletti dalle liste di partito, altri 225 da collegi uninominali. Sono 14 i partiti registrati alle elezioni. (Rum)