Messico: Lopez Obrador propone accordo economico America latina, Usa e Canada (3)

- L'idea principale è quella di "costruire e firmare un accordo economico con Stati Uniti e Canada per rafforzare il mercato interno del nostro continente, che al momento è più povero se comparato con quello europeo o asiatico". Si tratta di "riattivare in fretta l'economia del nostro continente, per produrre in America ciò che consumiamo". Una proposta "semplice" con molti vantaggi, ha detto "Amlo", sottolineando l'esistenza di una domanda robusta che ha solo bisogno di "una pianificazione congiunta": con il contributo di istituzioni come la Cepal (Commissione economica dell'America latina e i Caraibi) o la Bid (Banca interamericana dello sviluppo) si potrebbe arrivare a elaborare uno statuto il cui obiettivo è promuovere "la comunità economica" delle Americhe. (segue) (Mec)