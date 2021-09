Roma: violenza sessuale su 15enne sul treno per Civitavecchia, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aspettato di rimanere solo in uno dei vagone del treno Civitavecchia Roma per tentare di abusare di una ragazzina di 15 anni. Il 34enne indiano, alle 23 di ieri sera, avrebbe tentato prima di lusingarla con complimenti, poi ha tentato di baciarla palpeggiandola. La ragazzina, per tutta risposta, ha telefonato alla madre informandola di quanto stava accadendo e la donna ha allertato i carabinieri. In pochi minuti una pattuglia della stazione carabinieri di Santa Severa ha raggiounto la stazione ferroviaria di Cerveteri dove il treno era in transito. Raggiunta la ragazzina, i militari hanno raccolto la descrizione dell'uomo che è stato raggiunto, identificato e sottoposto a fermo di indiziatodi violenza sessuale aggravata e portato in carcere a Regina Coeli. (Rer)