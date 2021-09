Milano 2021: Fidanza e Alparone (Fd’I), la città ha bisogno di cambiare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano ha bisogno di voltare pagina, di dire addio a dieci anni di centrosinistra che sono serviti solo ad abbandonare le periferie, a riempire la cotta di piste ciclabili realizzate senza alcun progetto, a fare un marketing vuoto è lontano dalle reali esigenze dei cittadini", lo scrive in una nota Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, che ha preso parte questo pomeriggio alla maratona di Fd’I in piazza Duomo a Milano, durante la quale si sono presentati alla città i candidati alle prossime elezioni amministrative. "I milanesi hanno finalmente la possibilità di mandare via Sala e la sua giunta - aggiunge Fidanza -. Una giunta lontana dalla città come dimostra l'assenza anche di fronte a una tragedia come l'incendio della torre di via Antonini, i cui residenti ci dicono di sentirsi abbandonati". Prosegue Marco Alparone, sottosegretario e consigliere di Fdi in Regione: "presto avremo la possibilità di realizzare anche in città le idee e i progetti che portiamo avanti in Regione Lombardia come parte arriva dell'amministrazione di centrodestra. Dieci anni di sinistra hanno fatto moltissimi danni. Oggi i mille sei hanno finalmente la possibilità di cambiare, per riportare Milano dove merita". (Com)