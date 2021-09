Sociale: Assessore Roma, per Casa internazionale lavorato rispettando norme e con al centro le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Casa internazionale delle donne "abbiamo lavorato senza troppi clamori per raggiungere un importante risultato, nel rispetto delle norme, e con l'obiettivo di porre sempre le donne al centro del nostro quotidiano impegno". Lo scrive in un post su Facebook Valentina Vivarelli assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale. La Casa "ha saldato quasi tutto il debito pregresso, anche grazie al finanziamento di 900mila euro stanziati dalla legge 126 del 2020, mentre la parte restante verrà corrisposta a partire da settembre 2022 con rateizzazione. Come da recente normativa statale, gli spazi del Buon Pastore vengono dati al Consorzio in comodato d’uso gratuito, per 12 anni. Inizia così - continua il post- una nuova vita per il complesso del Buon Pastore, che continuerà ad accogliere le donne che in questi anni hanno frequentato la Casa e molte altre che saranno le benvenute, grazie ad un rinnovato interesse pubblico, all'insegna di significative novità". (segue) (Com)