Sociale: Assessore Roma, per Casa internazionale lavorato rispettando norme e con al centro le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parliamo di progetti in ambiti culturali -dice Vivarelli-, di contrasto alla violenza di genere, di empowerment femminile nel mondo del lavoro e nella società. Si svilupperanno e si svolgeranno anche nelle scuole romane, come ha fortemente voluto la Sindaca. Sono contenta che l'impegno portato avanti in questi due anni come Assessora al Patrimonio, insieme al lavoro delle mie colleghe, le Assessore Veronica Mammì e Lorenza Fruci Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, si sia concretizzato in un atto definitivo, grazie anche al supporto delle nostre dirigenti, in particolare la dottoressa Giampaoli, che ha dimostrato competenza e disponibilità. Dopo i tanti incontri con la Casa Internazionale e con la Presidente Cossutta, devo dire spesso animati ma sempre civili, ci attende adesso quello più importante: la firma del contratto". (Com)