Lombardia: Terzi, a Palosco (Bg) finanziate opere per 670mila euro

- Ammontano complessivamente a 670mila euro gli ultimi finanziamenti regionali per il Comune di Palosco (Bg), tra Piano Lombardia e legge regionale n.4. Oggi l’assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, ha effettuato alcuni sopralluoghi sulle opere finanziate. “I finanziamenti regionali stanziati in particolare in questo ultimo anno, dal Piano Lombardia alla legge n.4, - commenta l’assessore - rappresentano un supporto fondamentale per gli enti locali che hanno così la possibilità di sbloccare opere attese contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Dalle piste ciclabili alla riqualificazione del centro storico, dai lavori per la difesa del suolo alla riqualificazione del parco e dell’illuminazione pubblica: gli investimenti a Palosco sono uno dei tanti esempi positivi in questo senso”. Nell’ambito della riqualificazione ambientale, è stato messo a norma l’attraversamento ciclopedonale del percorso “Greenway” lungo l’Oglio, realizzato nel 2015 dal Parco Regionale Oglio Nord (interrotto per l’esecuzione dei lavori “Rifacimento del ponte canale del Torrente Rillo sulla Roggia Sale”): è stata realizzata una rampa sormontante lo sbocco del torrente Rillo sul fiume Oglio e ripristinata/riqualificata la passerella di attraversamento sulla roggia Sale. Finanziamento regionale da 60mila copre interamente costo dell’intervento.Nell’ambito della messa in sicurezza del torrente Cherio da parte dell’AiPO, la creazione del muro di sostegno per il tratto di mt. 150 di via Dante Alighieri (sulla sponda sinistra del Cherio), rientrante nel piano generale di sicurezza idrogeologica, ha consentito un allargamento della stessa via di circa m. 1,00/1,20, con la formazione di un nuovo marciapiede, per mettere in sicurezza la pedonalità, con una larghezza variabile da mt. 1,50 a mt. 2,40 in fregio al nuovo muro con un leggero rialzo verso strada, per consentire la visibilità verso il torrente. Finanziamento regionale di 10mila sul totale di 42mila euro. (segue) (Com)