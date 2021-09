Lombardia: Terzi, a Palosco (Bg) finanziate opere per 670mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ottica del miglioramento della qualità urbana e della valorizzazione del centro storico, il progetto prevede la demolizione del preesistente manto bitumato e la realizzazione della nuova pavimentazione con finiture composte da lastricatura lapidea (cubetti di porfido) nel raccordo tra la riqualificazione di piazza Manzoni con il nuovo intervento di riqualifica di piazza Castello. Finanziamento regionale da 150mila copre interamente costo dell’intervento. A causa dell’insufficienza idraulica del ponte-canale del torrente Rillo per sezione di deflusso, rispetto alle sue portate di piena, è stato realizzato un nuovo manufatto in c.a. in opera, di idonea sezione, al fine di risolvere in maniera definitiva la problematica dei frequenti episodi di esondazione. Finanziamento regionale di 90mila sul totale di 105mila euro. Il progetto propone la riqualificazione del parco pubblico con la sostituzione degli attuali giochi inclusivi ormai datati e obsoleti al fine di ottenere uno spazio ampiamente fruibile e sicuro per l'intera comunità. Finanziamento regionale da 100mila copre interamente costo dell’intervento. Il progetto prevede il completamento di adeguamento alle normative vigenti del rimanente impianto di illuminazione pubblica, facendo utilizzo delle nuove tecnologie di apparecchiature illuminanti (Led) e di riduzione del flusso con mezzanotte virtuale, in modo da ottimizzare i consumi e ridurre il costo ormai diventato voce importante nelle spese comunali; l’intervento mira anche al distacco definitivo dai pali di proprietà Enel So.L.E., la cui linea di alimentazione risulta ancora in parte attiva in promiscuità. Finanziamento regionale da 260mila copre interamente costo dell’intervento. Opera in fase di ultimazione. (Com)