Roma: Pedica (PE), Raggi indichi tempistica chiara per trasferimento mercato Alberone

- "Raggi dica chiaramente quali sono i tempi per il trasferimento del mercato dell'Alberone nell'ex deposito Stefer, ora centro commerciale Happio. Non bastano gli annunci, bisogna passare ai fatti". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "La sindaca lo scorso mese di maggio aveva annunciato di aver approvato in giunta il progetto definitivo senza però indicare i tempi della sua realizzazione - sottolinea -. Ricordo solo che gli operatori del mercato e i cittadini dell'Appio attendono questa decisione da anni, ma finora ci sono state solo promesse e basta. La situazione un piazza dell'Alberone e nelle strade adiacenti è diventata insostenibile tra sporcizia e degrado ma senza il trasferimento del mercato nulla si potrà fare per la riqualificazione del quartiere. Quindi Raggi si sbrighi a indicare una data precisa e non ci giri solo intorno". (Com)