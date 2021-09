Commercio: Di Maio, volume di 250 mld per export in primi sei mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud è una risorsa importantissima per il nostro Paese. Ne ho conferma ogni volta che visito questi territori e parlo con gli imprenditori che creano posti di lavoro e fanno girare l'economia in modo virtuoso. È successo anche ieri a Reggio Calabria". Lo scrive il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook. "In questi anni abbiamo messo in campo provvedimenti con precisi effetti anche a livello locale. Penso al supporto alle nostre imprese con il Patto per l'Export, con cui finora abbiamo stanziato 5,4 miliardi e che ci ha permesso di portare le esportazioni italiane dei primi sei mesi del 2021 a un volume di 250 miliardi di euro, superando anche il 2019, anno record. Ma mi riferisco anche a leggi per combattere gli illeciti, come lo Spazzacorrotti. Spinta all'economia e tutela della legalità, per fare crescere un contesto territoriale in modo sano. Ora c'è bisogno di sfruttare al meglio i miliardi che stanno arrivando al Sud dal Pnrr, volano per una ripresa solida", ha concluso. (Com)