Ambiente: Ama, piano speciale lungo percorso della Maratona di Roma

Ama, d'intesa e in coordinamento con l'amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale per assicurare il decoro urbano nelle strade interessate dal percorso dalla XXVI edizione della Maratona internazionale di Roma, in programma per domani, domenica 19 settembre. Lo comunica in una nota Ama. Per tutte le fasi dell'evento saranno complessivamente in azione oltre 160 operatori supportati da 70 mezzi (furgoncini, spazzatrici, lava-strade, cassoni scarrabili, autobotti, compattatori, officine mobili). Il personale sarà al lavoro già prima dell'inizio della competizione e squadre composte da 3/4 operatori interverranno in tempo reale per tutelare il decoro in aree nevralgiche: in particolare la zona di partenza, i 17 punti di rifornimento ed i 12 di spugnaggio, la zona di arrivo. Dopo il passaggio degli ultimi atleti, poi, si completeranno progressivamente le operazioni di pulizia e spazzamento negli altri tratti stradali inseriti nel percorso. Il piano operativo ha anche l'obiettivo di permettere una sollecita riapertura al traffico delle arterie interessate dalla manifestazione, in collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale.