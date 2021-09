Ambiente: Ama, piano speciale lungo percorso della Maratona di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama ha inoltre previsto servizi ad hoc per consentire la corretta raccolta e differenziazione dei rifiuti attraverso il posizionamento di 50 contenitori (30 bidoncini e 20 cassonetti) per le varie frazione che saranno a disposizione lungo via dei Fori Imperiali e 45 bidoncini (20 per materiali indifferenziati - 10 per plastica/metallo - 6 per carta - 4 per organico – 5 per vetro) presso l’Area Villaggio delle Terme di Caracalla. E’ inoltre prevista la presenza di un container da 20 metri cubi in supporto per le operazioni di disallestimento post-evento. E’ infine scattato già da oggi il piano di rimozione dei cassonetti stradali su viale Marconi, nel tratto compreso tra via del Valco di San Paolo e Ponte Marconi. Tutti i contenitori saranno riposizionati nelle sedi abituali entro la mattina di lunedì. (Com)