Afghanistan: Zingaretti, borse di studio umanitarie per studenti iscritti a università del Lazio

- La Regione Lazio è a fianco di studentesse e studenti afgani e a favore del loro diritto allo studio e sta lavorando per permettere alle varie decine di giovani del Paese dell'Asia Centrale, iscritti negli atenei laziali e che hanno difficoltà a raggiungere il territorio italiano e hanno problemi economici, di ritornare a sedersi nelle aule universitarie. "Il Lazio è da sempre una terra di accoglienza che non si è mai tirata indietro quando c'era da fare la propria parte per aiutare persone in difficoltà – ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – e anche di fronte agli enormi problemi che hanno decine di giovani afgani iscritti nelle università del nostro territorio abbiamo deciso, come Regione, di fare la nostra parte. Siamo al lavoro, assieme agli atenei laziali e a Disco, l'Ente regionale per il diritto allo studio, per individuare l'esatto numero delle studentesse e degli studenti afgani, immatricolati nel Lazio, che sono rimasti bloccati all'estero e che hanno bisogno di aiuto per poter arrivare in Italia e riuscire a riprendere gli studi da noi. Fatto questo, nei prossimi giorni, approveremo una delibera di Giunta che stanzierà dei fondi con i quali potremo erogare borse di studio umanitarie in favore di queste studentesse e studenti, permettendo loro di comprare un biglietto aereo e avere mezzi di sostentamento e un alloggio. Nient'altro che una misura di civiltà, per affermare in modo concreto il diritto di ogni essere umano all'istruzione e allo studio". (segue) (Com)