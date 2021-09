Afghanistan: Zingaretti, borse di studio umanitarie per studenti iscritti a università del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pienamente impegnati ad affermare l'importanza della tutela della vita umana e del diritto di ogni persona di viverla con dignità – ha detto poi l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio e artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – ed è per questo, infatti, che stasera saremo al fianco dell'Università La Sapienza di Roma nello Spazio Rossellini per l'evento organizzato nel quadro dell'iniziativa AssK (Afghan students seek Knowledge), a favore del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti afgani. Ma vogliamo fare ancora di più – ha aggiunto – in queste ore è infatti in corso un fitto lavoro di coordinamento con il mondo delle università del Lazio, che ringrazio, ed è previsto nei prossimi giorni un incontro con la Conferenza regionale dei rettori, per individuare con precisione il numero di quelle ragazze e di quei ragazzi afgani che sono iscritti negli atenei della nostra Regione, che fuggono dalla violenza che si è scatenata nel loro Paese per tornare e continuare a studiare da noi e che potranno essere destinatari delle borse di studio umanitarie che assegneremo", ha concluso. (Com)