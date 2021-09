Fisco: Giacomoni (FI), con Forza Italia al governo niente aumento tasse, tutti se ne facciano ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana "dovrebbe essere quella buona per la presentazione della delega fiscale da parte del governo. Sia chiaro sin d'ora che fino a quando Forza Italia governerà il paese non verranno introdotte nuove tasse". Lo sottolinea in una nota Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Per compiere la transizione ecologica - spiega - non sono necessarie la sugar tax, la plastic tax, altre tasse sulla casa, patrimoniali e balzelli ideologici vari, che non aiutano le imprese e danneggiano i cittadini. Patuanelli, i 5 stelle e Leu se ne facciano una ragione. Su questo saremo intransigenti", assicura. (Com)