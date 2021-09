Libano: sequestrate a Baalbek 20 tonnellate di nitrato di ammonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un carico da 20 tonnellate di nitrato di ammonio è stato sequestrato oggi nella regione di Baalbek, nell’est del Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo cui il nuovo ministro dell’Interno di Beirut, Bassam Mawlawi, si è recato sul posto per seguire le indagini. Una volta giunto nella località di Bednayel, il ministro ha sottolineato che lo stoccaggio temporaneo del materiale infiammabile è stato – fino a questo momento – “sicuro”. “Adotteremo misure per trasportarlo in un luogo ancora più sicuro, dove non sarà esposto al calore, al sole o ad altri elementi che potrebbero provocare una catastrofe”, ha aggiunto. Al momento non sono note ulteriori informazioni riguardo all’origine e alla destinazione del carico. Proprio il nitrato di ammonio, materiale utilizzato normalmente come fertilizzante ma impiegato anche nella produzione di esplosivi, è all’origine della devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, che ha provocato più di 200 morti e migliaia di feriti. (Res)