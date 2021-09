Rifiuti: Pedica (PE), Raggi stucchevole su discarica, cambi musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi sulla discarica sta diventando stucchevole. Come un disco rotto la sindaca continua a incalzare sui social i suoi avversari per cercare di nascondere la realtà, ovvero che Roma per colpa sua è già una discarica a cielo aperto". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Capisco che non ha più argomenti ma si sforzi di cambiare musica. Anche se sul tema dei rifiuti farebbe meglio a non parlare", aggiunge. (Com)