Roma 2021: Berdini, su movida è gara a chi la spara più grossa, lasciate stare i ragazzi in allegria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la movida o malamovida, come la stanno definendo i media, non c’è bisogno di soluzioni immaginifiche, sul modello del sindaco della notte proposto da Carlo Calenda: a 15 giorni dalle elezioni c’è la ricerca dell’effetto metadone, cioè la gara a chi la spara più grossa. Non ci può essere una operazione securitaria, punitiva per la vita sociale dei ragazzi, che dopo i lunghi mesi di pandemia, per la stragrande maggioranza vogliono solo stare in amicizia e in allegria a bere un paio di birre, fredde possibilmente”. Lo ha detto in una nota il candidato Sindaco Paolo Berdini, che questa mattina ha incontrato i cittadini al Gazebo allestito a piazza Bologna da 'Roma ti Riguarda - Capitale dell’Ecologia Integrale'. Con lui, ad illustrare il programma elettorale della lista di sinistra ed ecologista per il II Municipio, c’era l’aspirante Minisindaco Raffaele Schettino, già consigliere municipale del M5s, che “ho abbandonato perché il Movimento ha tradito tutti i principi per i quali lo avevo scelto”. (segue) (Com)