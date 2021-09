Roma 2021: Berdini, su movida è gara a chi la spara più grossa, lasciate stare i ragazzi in allegria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Decliniamo anche in questo Municipio – afferma l’Urbanista Paolo Berdini – il nostro piano per limitare il consumo di suolo, riutilizzando il patrimonio immobiliare comunale dismesso o mal utilizzato, portare servizi ai quartieri, ricostruendo il welfare urbano. Vogliamo risanare e ripensare dal punto di vista tipologico ed energetico i quartieri. Rimettere a sistema il patrimonio dei parchi storici, dei giardini pubblici, dei viali alberati e dei Lungotevere, che sono in uno stato indecoroso. Negli edifici pubblici abbandonati – prosegue – possiamo insediare anche una rete di incubatori di imprese giovanili, per creare lavoro dignitoso, ed iniziative di formazione per le nuove professioni. In coerenza con il nostro piano per gestire i rifiuti entro i confini della città, perché mandare i rifiuti in giro non è etico ed è costoso, va implementata la raccolta differenziata nei luoghi pubblici e la raccolta porta a porta, che il Sindaco uscente sta abbandonando in molti dei quartieri dove stava funzionando”, conclude Berdini. (Com)