Egitto-Italia: Il Cairo segue sviluppi indagini su morte cittadino egiziano a Lodi

- Le autorità egiziane stanno seguendo gli sviluppi del caso del decesso di Islam Eid Ahmed el Tabbakh, cittadino egiziano trovato morto lo scorso 31 agosto lungo i binari della ferrovia a pochi chilometri da Lodi, la cui salma dovrebbe giungere nelle prossime ore al Cairo. Nabila Makram, ministra dell'Immigrazione egiziana, ha dichiarato in un comunicato stampa di aver telefonato ai familiari di El Tabbakh residenti in Italia, e di aver offerto loro le sue condoglianze, sottolineando che sta seguendo, in contatto con il consolato generale d'Egitto a Milano, le indagini per determinare la causa della morte, ad oggi non ancora nota. “Si sospetta che la causa del decesso risalga a un suo contatto con un treno in corsa”, dato che il 30enne era affetto da un problema ai piedi che gli rendeva difficoltoso muoversi, aggiunge la nota. Secondo un comunicato del ministero del Lavoro egiziano, pubblicato ieri sulla pagina Facebook del dicastero, vi sarebbe “un sospetto atto criminale” dietro alla morte di El Tabbakh. (Cae)