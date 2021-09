Roma 2021: Gualtieri, città deve rinascere e fare la sua parte per il rilancio di tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bellissimo incontro oggi al Teatro Brancaccio con Paolo Gentiloni, Lorenza Bonaccorsi e tantissime amiche e amici, per il futuro della nostra città". Lo ha scritto in un post su Facebbok Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra. "Abbiamo davanti sfide fondamentali e grandi opportunità: Pnrr e Giubileo del 2025. Dobbiamo ricominciare a pensare Roma per la grande importanza che riveste, è la Capitale d’Italia. Roma deve rinascere e fare la sua parte per il rilancio di tutto il Paese. Vogliamo mettere in campo una nuova visione che faccia di Roma una grande Capitale europea: la 'città dei 15 minuti' è proprio questo. Non basta l'ordinaria amministrazione, dobbiamo affrontare e vincere le grandi sfide del nostro tempo. Ci siamo battuti moltissimo in Europa per le ingenti risorse del Pnrr e non ci faremo di certo trovare impreparati. Roma può e deve rinascere, insieme ce la faremo". (Com)