Afghanistan: premier Pakistan apre dialogo con talebani per promuovere "governo inclusivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha annunciato l'avvio di un dialogo con i talebani per incoraggiare la formazione di un governo in grado di garantire pace e stabilità in Afghanistan e nella regione. Un governo, ha scritto Khan in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, aperto anche a tagiki, hazara e uzbeki. L'iniziativa, precisa il primo ministro, segue i colloqui sostenuti con diversi leader dei Paesi che confinano con l'Afghanistan, e in particolare con il presidente tagiko Emomali Rahmon, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) chiuso ieri nella capitale Dushanbe. In settimana il governo del Pakistan si era impegnato a riconoscere la legittimità del governo dei talebani in Afghanistan se questi manterranno i propri impegni e le proprie promesse in tema di rispetto dei diritti umani. (Inn)