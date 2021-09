Romania: Green Pass obbligatorio per ristoranti e palestre in aree ad alto tasso contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha adottato una decisione che rende obbligatorio, in Romania, il Green Pass, il certificato verde digitale, per accedere a ristoranti, palestre e piscine, oltre che per partecipare a eventi privati e pubblici, nelle località in cui il tasso di contagio supera 3 casi per mille abitanti. Il certificato verde digitale è il documento gradito a livello europeo che attesta la vaccinazione anti-Covid-19, un tampone negativo al nuovo coronavirus o la guarigione dalla malattia. Oggi, in Romania, sono stati segnalati 5.388 nuovi contagi da Sars-CoV-2, a fronte di oltre mila tamponi. Sono stati 97 i decessi, mentre nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 798 pazienti. (Rob)