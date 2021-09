Agroalimentare: Coldiretti, da plastic tax effetto su spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La plastic e la sugar tax sono destinate ad avere un effetto a valanga sui prezzi finali degli alimenti, proprio mentre l’Italia si trova ad affrontare una preoccupante fiammata dell’inflazione anche sulla spesa alimentare. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare la volontà del ministro Stefano Patuanelli di prorogarne ulteriormente l’entrata in vigore. L’obiettivo di riduzione della plastica – sottolinea la Coldiretti – va perseguito nell’ottica di una visione strategica di ampio respiro con incentivi premianti per lo sviluppo e la ricerca piuttosto che con misure punitive soprattutto perché per alcune categorie di prodotto non ci sono al momento alternative. In tale ottica, sarebbe strategico – continua il presidente della Coldiretti – sostenere le filiere bioplastiche e biochemicals anche attraverso l’integrazione della ricerca pubblica e la promozione di network tecnico scientifico sui territori che porti a una filiera italiana della biochimica verde. (segue) (Com)