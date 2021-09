Scuola: Assessore Lazio, da giunta 46 milioni per piano annuale sistema educativo Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un piano che ha l'obiettivo di dare le migliori opportunità e la più vasta scelta ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Quest'anno poi, anche a seguito delle difficoltà scaturite dall'emergenza pandemica, aggiungiamo ulteriori 5 corsi, per offrire un contributo e rispondere alle forti ripercussioni che il Covid ha avuto sul sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon inizio anno per gli Iefp pubblici e privati, ai docenti e ai ragazzi", ha dichiarato nella nota l'Assessore alla Scuola e alla Formazione, Claudio Di Berardino. "I percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presenti nella delibera rappresentano tutta l'offerta unitaria sul territorio regionale, nel quale si colloca anche l'apprendistato, per la qualifica e per il diploma professionale. L'obiettivo per la Regione Lazio è quello di poter far svolgere regolarmente, dopo le interruzioni dell'ultimo anno a causa del Covid, l'attività formativa al fine di preparare i nostri ragazzi ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Il binomio formazione-lavoro è fondamentale per dare ai giovani l'opportunità di costruire il proprio futuro", ha concluso il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)