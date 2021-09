Vietnam: covid, ministero Salute approva uso vaccino cubano Abdala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Vietnam hanno provato l'uso dell'Abdala, il vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato a Cuba. La decisione, presa in ragione della "urgente necessità di combattere la Covid-19", è stata comunicata poco prima che il presidente Nguyen Juan Phuc partisse per una visita ufficiale nell'isola caraibica. Il Vietnam appare come uno dei Paesi con gli indici di vaccinazione più bassi nella regione asiatica, con la doppia dose somministrata al 6,3 per cento dei circa 98 milioni di abitanti. Ad oggi, il Paese conta 667.650 casi di contagio e 16.637 decessi, in gran parte ascritti alla variante Delta del virus, in grande diffusione dal mese di aprile. Lo scorso mese le autorità vietnamite avevano detto che Cuba era pronta a una corposa donazione di dosi del farmaco, e a trasferire entro la fine dell'anno la tecnologia per la sua produzione. (Fim)