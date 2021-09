Russia: Cremlino, Putin non usa la data impostata sul suo orologio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orologio da polso del presidente russo Vladimir Putin mostrava la data del 10 settembre quando ha votato alle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) perché la data non era impostata correttamente. È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Semplicemente Putin non ha una data impostata sul suo orologio, non la guarda, non usa la data sull'orologio, quindi sì, aveva una data diversa”, ha spiegato Peskov. Putin, secondo quanto riferito dal Cremlino, ha votato alle elezioni per il rinnovo della Duma il 17 settembre. La notizia è stata accompagnata da un breve video diffuso dall'ufficio stampa del presidente. Nel fimato, il presidente si siede al computer, fa clic su due tasti, mette la mano sul mouse, e in quel momento, ingrandendo l’immagine, si può vedere la data sull’orologio che, tuttavia, è del 10 settembre. (Rum)