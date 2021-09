Roma 2021: al via comizio per Michetti tra bandiere tricolori ed esibizioni artistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia del riscatto", questo lo slogan di Fratelli d'Italia esposto su più pannelli in piazza del Popolo a Roma dove sta per iniziare il comizio a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Sul palco, dopo alcune esibizioni artistiche di danza, stanno iniziando gli interventi. Nella piazza sono state sistemate alcune migliaia di sedie per consentire lo svolgimento dell'evento nel rispetto delle norme sanitarie. Diversi i gazebo bianchi sotto i quali viene distribuito il materiale elettorale di Fratelli d'Italia e le vele che riportano l'immagine della presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, e di Michetti. Alcune migliaia le persone in piazza tra bandiere tricolori e del partito. Il candidato a sindaco è arrivato alle 16:30 in punto, c'è attesa per l'arrivo di Meloni. (Rer)