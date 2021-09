Roma: Assessore, lunedì via a piantumazioni alberature Parco delle Energie e al lago dell'ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'ampliamento del perimetro del Monumento Naturale, la richiesta di valutare il danno ambientale a causa della devastazione del sistema naturale spontaneo, l'acquisizione al Demanio delle aree del lago". Lo ha scritto in un post su Facebook Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale. "Lunedì avviamo la piantumazione delle nuove alberature al Parco delle Energie e al lago dell'ex Snia Via di Portonaccio 230 e illustreremo i contenuti della delibera di variante proposta per destinare l'area a verde e servizi inserendola nella rete ecologica dell'Anello verde". (Com)