Milano: maestra violenta all’asilo, sospesa dal gip

- Questa mattina, a parziale conclusione di un'articolata attività investigativa, i carabinieri della compagnia di Legnano hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva nei confronti di una maestra 42enne, educatrice presso una scuola privata dell’infanzia di Legnano. L'attività investigativa scaturisce dalla denuncia sporta nel mese di Marzo 2021 da 5 mamme di altrettanti bambini che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra. Il Gip di Busto Arsizio ha disposto la misura interdittiva, per la durata di un anno, della sospensione dall’esercizio pubblico di insegnante e del divieto di esercitare attività di educatrice all’interno di scuole frequentate da minori di età, di attività di baby sitter, di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che implichino la cura e/o l’insegnamento nei confronti di minori. (Com)