Turchia: Erdogan, annunceremo piano d’azione per sviluppo esportazioni

- La Turchia annuncerà nei prossimi giorni un piano d’azione per aumentare il volume delle sue esportazioni verso 17 Paesi a 81,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi a un evento organizzato dall’Assemblea turca degli esportatori. Due terzi dell’export della Turchia è diretto verso Paesi che si trovano entro 2 mila chilometri dal territorio nazionale, ha detto Erdogan, secondo cui “ora stiamo attuando la strategia dei Paesi distanti, nel raggio di 8 mila chilometri”. “Il nostro obiettivo è quadruplicare la quota del nostro Paese nelle importazioni di Paesi in località distanti”, ha proseguito il presidente turco, citato dall'agenzia di stampa "Anadolu". Nonostante la pandemia di Covid-19, la Turchia ha registrato una buona performance dal punto di vista economico, inclusi quest'anno “i dati più alti nella Storia della Repubblica su base mensile, semestrale e annua”, ha detto Erdogan. Il capo dello Stato di Ankara ha sottolineato in particolare l’aumento del rapporto fra importazioni ed esportazioni, attualmente cresciuto all’85 per cento dopo essere stato pari in passato al 55 per cento. (Tua)