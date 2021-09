Germania: liberaldemocratici pronti a "coalizione giamaicana" anche con Spd primo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del Partito liberaldemocratico tedesco (Fdp) sono a favore della “coalizione giamaicana” che comprenda anche i Verdi e l’Unione, l’alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) dopo le elezioni del 26 settembre. “Ci piacerebbe molto formare una 'coalizione giamaicana'. Anche se l'Unione fosse la seconda forza politica più forte dietro il Partito socialdemocratico (Spd)", ha affermato oggi il vicepresidente del partito, Wolfgang Kubicki, ai media del gruppo Funke. Non importa quanto grande sia il divario tra l'Unione e l’Spd, ha aggiunto Kubicki. “Non è questo il criterio decisivo. È sufficiente che quest’alleanza abbia la maggioranza”, ha aggiunto l’esponente dell’Fdp. Kubicki ha ammesso di non sapere se i Verdi siano interessati a partecipare a una coalizione di questo genere e, soprattutto, se saranno in grado di convincere la loro base. Kubicki prevede che nei prossimi giorni molti elettori dell'Unione potrebbero decidere di votare l’Fdp per ragioni strategiche. "Se il divario tra l'Unione e l'Spd sarà ancora di quattro o cinque punti percentuali, sospetto che ci sarà una migrazione dei sostenitori dell'Unione verso l'Fdp nell'ultima settimana prima delle elezioni", ha detto il vicepresidente del partito, spiegando che solo l'Fdp può impedire un'alleanza rosso-verde-rosso (Sdp-Verdi-La Sinistra). (segue) (Geb)