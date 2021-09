G20 Agricoltura: India, ricerca agricola ha ruolo chiave per sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca in agricoltura garantisce un contributo significativo in almeno tre aspetti legati alla sicurezza alimentare: disponibilità, accesso e convenienza. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura dell'india, Narendra Singh Tomar, nel corso del G20 Agricoltura, tenuto oggi a Firenze. "La ricerca è un motore per la sostenibilità", ha detto il ministro ricordando il ruolo giocato nel miglioramento del reddito per i lavoratori del settore e nell'uso sostenibile delle risorse. Un investimento, ha aggiunto il ministro, che ha in gran parte contribuito a "trasformare l'India da paese importatore a esportatore di cibo", arrivando a produrre 308 milioni di tonnellate all'anno. A fronte di un atteso "significativo" aumento della domanda, con risorse naturali limitate, il Paese punta a una strategia che passa per l'aumento della produttività e del reddito per gli agricoltori. Il cammino per l'autosufficienza dovrà continuare a concentrarsi sulla ricerca genomica, sull'agricoltura digitale su tecnologie e metodi intelligenti per il clima, strategie di razionalizzazione dell'acqua. (Inn)