Roma: Massimo Lopez, quasi aggredito da un cinghiale mentre buttavo immondizia

- "Sono stato inseguito da un cinghiale sotto casa mia" a Roma "mentre andavo a buttare l'immondizia". Lo ha detto l'attore Massimo Lopez in un video postato su Facebook ieri pomeriggio. "Il cinghiale mi ha puntato e si è messo a correre perché avevo il sacchetto in mano. Sono scappato, e ho lanciato il sacchetto nel cassonetto ma non è entrato perché strabordava di rifiuti che stanno lì da settimane con cattivo odore ed ecco perché ci sono i cinghiali. In ogni caso - precisa l'attore- l'animale mi ha quasi aggredito". Lopez riferisce anche di aggressioni di cinghiali a donne che uscivano da supermercati e bambini attaccati da gabbiani "che sono diventati come avvoltoi. Non ce la possiamo prendere con gli animali -dice anche- ma con quelle 'bestie' che non si occupano del problema. Quelli dell'immondizia mi dicono che la fai a fare la differenziata tanto raccogliamo come capita". (Rer)