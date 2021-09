Roma: bimbo urla dal passeggino e fa arrestare una ladra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna, una cittadina belga a Roma per turismo, si è distratta qualche secondo per guardare dei capi di abbigliamento esposti e, in quel momento, ha approfittato della situazione, avvicinandosi furtivamente al passeggino e riuscendo ad afferrare la borsa. Il bimbo ha notato la sconosciuta avvicinarsi al passeggino ed ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione, non solo della mamma, ma anche dei carabinieri che erano proprio nell’esercizio nel corso di uno dei servizi preventivi messi in campo. I militari, intuita la situazione, sono immediatamente intervenuti, bloccando la 37enne e recuperando la borsa. Nel corso del rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto della donna, emettendo una sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione. (Rer)