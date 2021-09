Energia: ministro britannico Kwarteng, abbiamo forniture di gas sufficienti per l’inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha forniture di gas sufficienti per soddisfare il suo fabbisogno nel periodo invernale ma l'aumento dei prezzi del gas naturale costringe le aziende a frenare la produzione e rischia di interrompere le forniture di generi alimentari. È quanto dichiarato dal ministro per gli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng, che oggi avrà dei colloqui con i principali fornitori di energia del Paese – Ofgem, Centrica, National Grid, Energy Uk, Octopus, Ovo, Sse, Edf, Scottish Power, Shell Energy, E.On, Bulb and Sgn – per discutere della crisi energetica che sta colpendo gli agricoltori e i gruppi di trasformazione della carne. In un tweet pubblicato questa mattina, Kwarteng ha dichiarato: "Oggi parlerò con gli amministratori delegati dei maggiori fornitori e operatori energetici del Regno Unito per discutere della situazione globale del gas. Il Regno Unito ha una vasta gamma di fonti di approvvigionamento di gas, con una capacità sufficiente per soddisfare la domanda. Non prevediamo emergenze di approvvigionamento questo inverno”. Il prezzo del gas naturale in Gran Bretagna è aumentato di oltre il 450 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso ed è ben al di sopra della media, in un contesto di crisi dell'offerta globale mentre i vari Paesi del mondo si stanno lentamente riprendendo dalla crisi causata dal Covid-19. (segue) (Rel)