Energia: ministro britannico Kwarteng, abbiamo forniture di gas sufficienti per l’inverno (2)

- Quattro fornitori di energia del Regno Unito sono crollati nelle ultime due settimane a causa dell'aumento dei costi all'ingrosso, mentre due importanti impianti di fertilizzanti del Regno Unito, che hanno bisogno di gas naturale per produrre fertilizzanti, hanno interrotto la produzione giovedì scorso. Ora la crisi sembra estendersi agli allevatori e alle aziende di trasformazione della carne. Il governo ha cercato di placare i timori che la situazione potrebbe peggiorare durante l'inverno poiché la domanda di gas aumenta a causa del clima più freddo. L'aumento dei prezzi del gas ha anche portato a prezzi più alti dell'elettricità poiché oltre il 30 per cento dell'energia elettrica del Regno Unito è generata nelle centrali elettriche a gas. Il clima sereno ha anche significato una minore produzione delle turbine eoliche e alcune centrali nucleari sono offline, aumentando la pressione sui prezzi, che lunedì scorso sono schizzati a un record di 540 sterline per megawattora. (segue) (Rel)