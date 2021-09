Energia: ministro britannico Kwarteng, abbiamo forniture di gas sufficienti per l’inverno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas del Regno Unito proviene dalle proprie forniture del Mare del Nord, nonché dalle importazioni di gasdotti dalla Norvegia e dall'Europa e dalle spedizioni di gas naturale liquefatto dal Qatar, dalla Russia e da altre parti del mondo. L'Europa, a sua volta, importa circa il 40 per cento del suo gas dalla Russia. Ieri sera, più di 40 eurodeputati hanno firmato una lettera accusando il gigante statale russo del gas Gazprom di “manipolazione deliberata del mercato” aumentando i prezzi del gas a livelli record. I deputati hanno affermato che le recenti azioni di Gazprom hanno sollevato sospetti di uno sforzo deliberato per utilizzare i prezzi dell'energia per esercitare pressioni politiche sull'Europa. Gazprom sta cercando di ottenere il via libera alle licenze del Nord Stream 2, il nuovo gasdotto che collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Gazprom ha respinto le accuse di aver manipolato l'offerta per far salire i prezzi e forzare l'apertura del gasdotto. (Rel)