Governo: Salvini, io non mi muovo, semmai Conte e Letta ripensino loro posizione - Video

- In merito alla possibilità che la Lega possa uscire dal governo in caso si approvino nuove tasse, Matteo Salvini ha risposto lapidario: "No, noi stiamo al governo perché non lascio l’Italia in mano a Pd e 5 Stelle. Se vogliono imporre nuove tasse e tornare alla Fornero sono Pd e 5 Stelle a essere fuori posto" ha affermato ai cronisti presenti oggi al mercato di via Fauchè oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)