Roma: Spacciatore in manette a Tor Bella Monaca, aveva soldi e cocaina

- Ancora un arresto per spaccio di droga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. A finire nella rete dei controlli dei carabinieri è stato, ieri sera, un 49enne di Roma sottoposto all’obbligo di firma sempre per reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari in via dell’Archeologia, dove si stava aggirando in atteggiamento sospetto, e dopo averlo tenuto d’occhio, hanno deciso di far scattare il controllo. In suo possesso, i carabinieri hanno trovato 77 dosi di cocaina pronte per essere smerciate, e circa 400 euro ritenuti provento della sua illecita attività. La droga è stata sequestrata mentre lo spacciatore è stato arrestato e condotto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. (Rer)