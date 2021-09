Afghanistan: presidente Iran Raisi, eliminare presenza gruppi terroristici nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di qualsiasi gruppo terroristico in Afghanistan deve essere eliminata, dato il pericolo che essa rappresenta per il Paese e per l’intera regione. Lo ha detto il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, parlando oggi dopo un incontro a Dushanbe con l’omologo del Tagikistan, Emomali Rahmon. “La presenza di terroristi in Afghanistan è pericolosa non solo per l’Afghanistan ma anche per la regione”, ha detto Raisi, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasnim". “Ci opponiamo alla presenza di qualsiasi corrente che sia la base per la crescita di movimenti terroristici in Afghanistan”, ha proseguito. “Non accettiamo in nessun modo che gruppi terroristici e lo Stato islamico si installino vicino alla nostra frontiera e colpiscano il Paese, la regione e l’Afghanistan”, ha aggiunto il capo dell’esecutivo iraniano. “Crediamo che il problema dell’Afghanistan debba essere risolto dagli afgani stessi”, ha detto Raisi, auspicando che nel Paese venga formato “un governo inclusivo”. Un governo “che appartiene a un solo gruppo etnico e politico non può risolvere i problemi dell’Afghanistan”, ha sottolineato il presidente iraniano. “Abbiamo sempre cercato di far sì che il popolo afgano decidesse per sé”, ha detto Raisi, aggiungendo che “altri Paesi dovrebbero contribuire” a far sì che “il popolo dell’Afghanistan possa decidere di formare un governo che garantisca la gestione futura del Paese”. Al riguardo, “la nostra cooperazione con il Tagikistan e i Paesi confinanti può spianare la strada” e far sì che gli afgani decidano il loro destino, ha proseguito. (Res)