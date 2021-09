Spagna: Associazione vittime terrorismo, Sanchez pronto a tutto per restare al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è capace di "fare un patto con il diavolo pur di non abbandonare la Moncloa" (sede della presidenza del governo) anche se il prezzo sono le vittime della Spagna e il popolo spagnolo". Lo ha affermato la presidente onoraria dell'Associazione vittime del terrorismo (Avt), Angeles Pedraza, durante un atto di omaggio alle vittime del terrorismo a Madrid, che si sta tenendo anche a San Sebastian, Saragozza e Granada. Luoghi dove Henri Parot, membro dell'ex organizzazione terroristica indipendentista basca Eta ha causato i 39 morti per i quali sta scontando una condanna per reati terroristici. Sare, piattaforma di sostegno ai prigionieri Eta aveva convocato oggi una marcia di appoggio a Parot a Mondragon, che alla fine è stata cancellata e sostituita con eventi in diverse piazze per chiedere la fine della sua detenzione. La presidente onoraria dell'Avt ha criticato il cambiamento della politica carceraria del ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, e rimproverato alle istituzioni di permettere omaggi come quello per Parot. Dall'associazione hanno evidenziato di essere "stufi" di denunciare questo tipo di atti durante i quali i terroristi sono "vittime" di una legislazione eccezionale. Celebrazioni che "né i tribunali né i prefetti vietano", ha lamentato l'Avt. Alla manifestazione di Madrid hanno preso parte anche rappresentanti del Partito popolare (Pp), di Vox e di Ciudadanos (Cs). (Spm)