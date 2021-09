Colombia: giustizia transazionale per ex capo sicurezza dell'ex presidente Uribe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin qui l'uomo ha sempre negato ogni responsabilità nei reati a lui imputati. Nell'accettare la richiesta, la Jep segnala che Santoyo "ha partecipato in modo attivo all'alleanza che si è stabilita tra agenti della forza pubblica e gruppi paramilitari", ricevendo denaro "in cambio del passaggio di informazioni alle bande armate". Quella delle possibili collusioni tra politica e criminalità, nonché le possibili violazioni dei diritti umani nella lotta contro le bande, compreso l'uso di forze paramilitari a sostegno dell'azione dell'esercito, è una polemica ricorrente nel panorama nazionale. Santoyo, che dal 2019 sconta la pena in un carcere della Colombia, è stato capo della sicurezza tra il 2002 e il 2005. A lui è stato imputato, tra gli altri reati, il sequestro e la sparizione di difensori dei diritti civili, così come la collaborazione con il noto narcotrafficante Pablo Escobar. (Mec)