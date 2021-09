Governo: Salvini, nessuna frizione su green pass - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- In merito alla possibilità che ci siano state frizioni all'interno del governo sull'estensione del green pass, Matteo Salvini ai cronisti presenti oggi a Milano ha risposto di "no, sarà la storia a dire se questo Green pass serviva o no. Io aspetto e non commento. Ringrazio 40 milioni di italiani che volontariamente hanno scelto la vaccinazione". (Video: Agenzia Nova) (Rem)