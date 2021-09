Roma 2021: Gasparri, vergognosi attacchi a candidate Forza Italia-Udc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È vergognoso l’attacco sessista subito sui social dalle nostre candidate al Comune di Roma e nei Municipi dopo la manifestazione organizzata al Pantheon, proprio per sottolineare la scelta di Forza Italia di puntare sulle donne per il rilancio della Capitale". Così il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia. "Ancora una volta chi predica bene in alcuni contesti, quando si tratta di figure femminili legate al centrodestra non si pone alcun limite nell’offenderle ed oltraggiarle. Una abitudine delle sinistre vecchie e nuove che continueremo a combattere sostenendo ancora di più il percorso politico delle nostre candidate. Forza Italia ha sempre puntato sulle donne, lo ha fatto con scelte chiare in Parlamento e nel governo, lo ha fatto presentando al Comune una lista in cui la metà dei candidati sono donne, continuerà a farlo contro l’ipocrisia di tanti che chiedono rispetto salvo poi voltarsi dall’altra parte in casi come questi”. (Com)