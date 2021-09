Molise: Primiani (M5s), carenza di personale sanitario nella Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore "emergono le prime dichiarazioni sul Piano operativo sanitario approvato in gran segreto dal presidente-commissario. Ma è già chiaro che Donato Toma sta cercando, ancora una volta, di gettare fumo negli occhi dei molisani". Lo sostiene oggi in una nota il Consigliere regionale del Molise Angelo Primiani (M5s). "Partiamo dal problema principale della sanità molisana: la carenza di personale. Già nel 2018 – spiega Primiani - a inizio legislatura, lanciammo l'allarme: i nostri ospedali si sarebbero svuotati tra personale in età pensionabile e mancanza di ricambio generazionale. Per far fronte alla situazione ci attivammo subito con il ministero della Salute per ottenere lo sblocco del turnover e fummo ascoltati. Ma la consueta lentezza dell'Azienda sanitaria regionale - prosegue - non ha mai permesso di approfittare dell'enorme occasione di rilancio dei nostri ospedali pubblici. Se è vero che qualche bando è stato pubblicato, è altrettanto vero che, spesso, tra la pubblicazione degli avvisi e la redazione delle graduatorie, gran parte dei partecipanti trova impiego in altre regioni. Questo trend non è mai stato invertito. Poche settimane fa abbiamo rilanciato il problema con una interrogazione a mia prima firma e rivolta ai vertici Asrem. La risposta dell'Azienda sanitaria è pressoché identica a quanto dichiarato da Toma e cita numeri che sembrano confortanti ad una prima occhiata. Dire, infatti, che in Molise saranno assunti oltre 900 professionisti, tra medici e infermieri, appare un'ottima notizia". (segue) (Gru)