Camera: Fico a G7 Parlamenti, con sviluppo canali democrazia partecipativa più solido rapporto elettori-eletti

- Il rafforzamento del raccordo tra le nostre assemblee e i cittadini “è lo strumento essenziale per porre rimedio a questa crisi di fiducia nelle Istituzioni e per prevenire lo sviluppo di pericolose derive populistiche”. Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, nella relazione al G7 dei Parlamenti nel Lancashire. “Contribuisce infatti – spiega – ad assicurare la qualità della decisione pubblica come pure la sua trasparenza e condivisione senza indebolire in alcun modo il ruolo dei Parlamenti e i meccanismi di democrazia rappresentativa”. Secondo Fico, “lo sviluppo di canali di democrazia partecipativa rende più solido il rapporto tra elettori ed eletti e quindi rafforza la legittimazione e l’autorevolezza del Parlamento”. “Ho proposto alla Giunta per il Regolamento della Camera di disciplinare una piattaforma che consenta la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione online delle petizioni in modo da poterle inoltrare alla presidenza della Camera ai fini dei successivi passaggi parlamentari. La digitalizzazione delle petizioni è uno strumento utile che possiamo rendere più efficace”.(Rin)