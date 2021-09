Germania: Laschet, la competizione elettorale il 26 settembre sarà molto serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una competizione molto serrata: così il candidato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, parlando delle elezioni federali tedesche che si terranno domenica prossima. Laschet ha parlato oggi a margine di un evento della campagna elettorale della Cdu a Delbrueck-Steinhorst nel Renania Settentrionale-Westfalia. Nel suo discorso a circa 500 rappresentanti della Cdu, ha detto: "Ci restano otto giorni e tutti possiamo sentire che qualcosa si sta muovendo". Laschet ha sottolinetao la sua posizione critica rispetto ai sondaggi elettorali. "I sondaggi sono sondaggi: un nuovo sondaggio sui clic effettuati ogni giorno". Un gran numero di persone non è incluso in questi sondaggi. “Ma domenica prossima non ci sarà alcun clic. Si compilerà un documento e poi ci sarà il voto e poi i tanti cui di solito non viene chiesto nulla potranno esprimere il loro voto”. Il candidato del Partito socialdemocratico (SpD), Olaf Scholz, è in testa ai sondaggi con circa il 25 per cento di consensi, diversi punti davanti a Laschet, mentre al terzo posto in termini di consensi c’è la candidata dei Verdi, Annalena Baerbock. (Geb)